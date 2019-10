Jane Fonda lors de son arrestation devant le Capitole à Washington lors d'une manifestation en faveur de l'environnement le 25 octobre 2019 — J. Scott Applewhite/AP/SIPA

On achève bien les chevaux, Klute, Le Syndrome chinois, Julia ou plus récemment la série Grace et Frankie, on ne présente plus l’actrice américaine Jane Fonda, auréolée de plusieurs Oscars, Golden Globes et BAFTA. Ce week-end, elle devait d’ailleurs recevoir un prix pour l’ensemble de sa carrière, le Stanley Kubrick Britannia Award de l’excellence au cinéma remis lors de la cérémonie des BAFTA Los Angeles. Mais la comédienne de 81 ans n’a pas pu s’y rendre, car elle était une nouvelle fois arrêtée, à la suite d'une manifestation en faveur de l’environnement.

Folks, @Janefonda accepted the Stanley Kubrick Britannia Award WHILE BEING ARRESTED. #Britannias pic.twitter.com/LDbZKTZWrs — BAFTA Los Angeles (@BAFTALA) October 26, 2019

Un détail pour Jane Fonda, qui a accepté son prix en pleine arrestation à Washington DC. Le compte Twitter des BAFTA Los Angeles a posté la vidéo en ligne, et l’a diffusée pendant la cérémonie. On peut voir l’actrice regarder la caméra au loin et faire son discours de remerciements alors même qu’un policier lui passe les menottes. Un grand moment pour une grande comédienne.