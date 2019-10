La femme d'affaires Kylie Jenner — Zuma / Starface

23 octobre 2019

Kylie Jenner veut transformer une phrase « memique » en marque

Kylie Jenner est une businesswoman très avisée, ce n’est plus à prouver. Après avoir fait le buzz avec une vidéo dans laquelle elle réveille sa fille Stormi au son de « rise and shine » (une douce version de « réveille-toi » dans les pays anglo-saxons), la maligne fondatrice de Kylie Cosmetics a vu le potentiel commercial de la phrase.

Selon Forbes, elle a donc déposé une demande pour faire de la phrase - qui est, rappelons-le, une phrase communément employée chez les Anglo-Saxons – une marque.

Elle a déjà commencé à vendre des sweat-shirts portant l’inscription, ainsi que son visage.

Selena Gomez vient de sortir son nouveau titre, Lose You To Love Me, et ses fans ont une petite idée de l’identité de la personne dont elle parle. Le suspect principal, est, bien sûr, Justin Bieber, avec lequel elle a une relation notoirement tumultueuse, jusqu’à ce qu’il se remette brièvement avec elle avant de s’envoler dans les bras d’Hailey Baldwin, depuis devenue sa femme.

Elle semble notamment faire référence à l’album de 2015 du Biebs, Purpose, chantant « Set fire to my purpose », avant d’être bien plus spécifique, comme le note People. « En deux mois tu nous as remplacés/tu m’as fait croire que je le méritais au milieu de ma guérison ».

Si Selena Gomez n’a rien confirmé, tous les indices pointent vers l’interprète de Baby…