La chanteuse Jennifer Lopez et son fiancé Alex Rodriguez — Isabelle Vautier / Starface

22 octobre 2019

Jennifer Lopez et son fiancé lancent une marque de plats surgelés

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ne vont pas s’unir uniquement devant l’autel, ils font aussi du business ensemble. Le couple vient de sortir une gamme de plats surgelés. Au menu : des pâtes, des ragoûts, des soupes, le tout bio, sans hormones ni antibiotiques. Ils se sont associés à Tiller & Hatch Supply Co. pour mener à bien leur projet et le chef Bruce Hecker est aux fourneaux.

« C'est une option que nous aurions aimé avoir dans nos familles en grandissant. Nous sommes attachés, comme Tiller & Hatch, à faire le bien. Ce partenariat nous offre l'opportunité d'offrir des plats nutritifs et abordables aux familles américaines, tout en faisant des contributions significatives aux refuges et aux œuvres de charité autour du pays », a expliqué Alex Rodriguez dans un communiqué relayé par Food Business News.

Justin Bieber évite un procès avec un paparazzi

Dennis Quaid s’est fiancé

Dennis Quaid va se marier pour la troisième fois. En tout cas, l’acteur de 65 ans a demandé la main de sa compagne, Laura Savoie, comme il l’a confirmé à Extra. Et l’étudiante de 26 ans lui a dit « oui ».

« Cela s'est passé à la pointe la plus au nord d'Oahu (Hawaï). C'était un peu spontané, une vraie surprise. J'avais la bague dans ma poche. (…) Elle essayait de prendre un selfie de nous deux, et j'ai pris la bague, je l'ai mise en face de nous, et je lui ai dit "Veux-tu m'épouser ?", et elle s'est effondrée », a expliqué l’ex-mari de Meg Ryan.