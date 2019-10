L'actrice Jennifer Lawrence — I-Images / VISUAL Press Agency

21 octobre 2019

Burgers et frites pour tout le monde au mariage de Jennifer Lawrence

On ne sait pas grand-chose de l’afterparty du mariage de Jennifer Lawrence, mais une chose est sûre : le menu était alléchant. D’après People, la star et son mari, Cooke Maroney, ont fait servir à tous leurs invités des burgers et des frites d’un food truck local, le Baddest Burger. Interrogé par la publication, le restaurateur a déclaré que, jusqu’au dernier moment, il ignorait qui il allait servir.

« Je savais simplement que j’allais à une adresse spécifique à Rhode Island. Quand je suis arrivé sur les lieux, il y avait une route avec des paparazzis de tous les côtés, et c’est là que j’ai commencé à comprendre (…) Les gens étaient très sympas », a déclaré Kevin Tortorella.

Jennifer Lawrence a dit oui ce samedi à Cooke Maroney dans un hôtel particulier de Newport à Rhode Island.

Lady Gaga était à un enterrement de vie de jeune fille ce week-end… et ce n’était pas le sien. La star, qui a été fiancée à plusieurs reprises, et était aux dernières nouvelles en couple avec Dan Horton, a déclaré qu’elle était « célibataire » dans un post sur Instagram Story.

« Une future mariée et moi, une célibataire », a-t-elle posté en légende d’une photo où elle apparaît aux côtés de son amie. Gaga n’a pour le moment rien confirmé (ni infirmé), mais l’info est en tout cas « Instagram Officiel ».