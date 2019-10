« Peu de gens m’ont demandé si je vais bien », explique Meghan Markle dans une interview face caméra pour la chaîne anglaise ITV qui sera diffusée ce dimanche soir.

Elle s’est exprimée dans le cadre du documentaire Harry & Meghan : Un voyage africain qui revient sur la récente tournée en Afrique australe du couple princier. L’occasion de se confier au journaliste Tom Bradby sur la pression médiatique depuis son entrée dans la famille royale britannique.

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL