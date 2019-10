Nabilla Benattia-Vergara a accouché d’un petit garçon

View this post on Instagram

Je viens de vivre le plus beau jour de toute ma vie ... Ce que je ressens aujourd’hui est inexplicable. Mon mari et moi sommes à présent parents. Milann , le fruit de notre amour, est né hier après-midi le 11/10/2019 à 13h06 , un merveilleux petit ange de 3kg620. Il se porte à merveille et notre bonheur est infini Je ne trouve pas les mots pour décrire notre joie . Nous sommes comblés d’amour . Merci à mon mari qui a été exemplaire du début jusqu’à a la fin. Tu es toute ma vie, je t’aime tellement 🥰🙏🏼👶🏻