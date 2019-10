L'actrice Millie Bobby Brown — AdMedia/Starface

11 octobre 2019

Millie Bobby Brown n’a pas aimé la fin de la troisième saison de Stranger Things

(Attention Spoilers)

Si de nombreux fans ont été émus du final de la troisième saison de Stranger Things, Millie Bobby Brown, qui interprète Eleven, n’est pas de cet avis. Selon elle, son personnage n’aurait pas dû quitter la ville fictive de Hawkins, où se déroulent les aventures des personnages. « J’ai lu le script et je me suis dit : "Quoi, comment est-ce seulement possible ? Pourquoi est-ce qu’ils déménagent ?” Et ils m’ont répondu : "Tu n’as pas lu l’épisode 3 ?" Et j’ai dit : "Oh, oui. Parce que Joyce (le personnage de Winona Ryder) a dit qu’elle voulait quitter Hawkins". Mais je ne sais pas, j’étais juste contre ça », a-t-elle confié à ELLE.

Le fils d’Anne Hathaway déteste l’entendre chanter

On ne peut pas dire qu’Anne Hathaway soit très soutenue par son fils à propos de ses talents musicaux. Comme elle l’a confié à Extra, ce dernier « déteste » sa voix quand elle chante. « Il déteste ça. Mon fils déteste ma voix de chanteuse. En ce moment il aime surtout Le Roi Lion. Il fait Simba, bien entendu », a-t-elle expliqué.