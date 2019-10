L'actrice Heather Locklear — Tammie Arroyo / AFF / VISUAL Press Agency

11 octobre 2019

Heather Locklear est sortie de cure de désintoxication

L’actrice Heather Locklear était en cure de désintoxication depuis août, après avoir été reconnue coupable de huit chefs d’inculpation, pour avoir pris à partie et agressé des forces de l’ordre et des soignants qui avaient été appelés à son domicile. L’ancienne star de Melrose Place en est maintenant sortie. L’actrice doit néanmoins continuer à recevoir des soins à domicile, d’après des documents obtenus par Entertainment Tonight.

L’équipe de Riverdale célèbre l’anniversaire posthume de Luke Perry

L’audition d’Elizabeth Olsen pour Game of Thrones a été la pire de sa vie

Elizabeth Olsen s’est remémoré son audition pour Game Of Thrones lors de l’émission Live With Kelly and Ryan, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’en garde pas un excellent souvenir ! « C’était pour jouer Khaleesi, (…) et j’ai dû faire ce long discours. On était dans cette petite pièce, je lisais avec la directrice de casting, et je ne suis pas allée plus loin. C’était nul. C’était horrible. Je me disais que je me sentais mal, que la directrice de casting se sentait mal, que personne n’allait y prendre de plaisir », s’est-elle souvenue. L’actrice ne précise pas si elle a finalement regardé la série…