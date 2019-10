La chanteuse Miley Cyrus — Los Angeles Times/Polaris/Starface

10 octobre 2019

Miley Cyrus est sortie de l’hôpital

Miley Cyrus semble en pleine forme. La chanteuse, hospitalisée pendant plusieurs jours pour une angine, a pu sortir et rejoindre son petit ami, Cody Simpson. « Ma chérie malade est enfin libre », a posté le chanteur sur Instagram dans une story relayée par Film-news.com. Mais cet épisode suscite auprès des fans autant d’interrogations que de soulagement. La star a, en effet, révélé qu’elle s’était fait opérer. Pour quelle raison ? Mystère !

Oprah Winfrey ne regrette pas d’avoir fait une croix sur les enfants et le mariage

Natalie Portman encourage ses consœurs à dévoiler leurs salaires pour obtenir l’égalité

Natalie Portman veut que les femmes se serrent les coudes. L’actrice s’est exprimée sur la question de l’égalité des salaires à Hollywood dans le dernier numéro de ELLE US et, selon la star, il est important que les salaires des actrices soient le plus transparents possible pour faire bouger les choses. « Si on ne parle pas entre nous, on ne peut pas avoir d’information, on ne peut pas se mettre en colère ni s’organiser. C’est très important de communiquer. On ne parle pas assez du montant de nos salaires, parce que c’est un tabou pour le moment », estime la star.