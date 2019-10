10 octobre 2019

Ellen DeGeneres a été obligée de s’expliquer sur son amitié avec l’ancien président des Etats-Unis, George W. Bush, qui avait notamment lancé la guerre en Irak en 2003 en se fondant sur de fausses informations. Des explications qui n’ont pas du tout convaincu Mark Ruffalo.

Sorry, until George W. Bush is brought to justice for the crimes of the Iraq War, (including American-lead torture, Iraqi deaths & displacement, and the deep scars—emotional & otherwise—inflicted on our military that served his folly), we can’t even begin to talk about kindness. https://t.co/dpMwfck6su