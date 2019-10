L'actrice Charlize Theron, blessée à la main — AdMedia/Starface

9 octobre 2019

La fille de Kate Moss, Lila, lui donne des conseils make-up

On a beau être Kate Moss, on a parfois besoin des jeunes pour rester à la page. La Brindille l’a compris lorsque sa fille Lila, nouvelle égérie des maquillages Marc Jacobs, a dévoilé à InStyle qu’elle lui a donné quelques conseils.

« Je lui ai montré comment appliquer du highlighter aux bons endroits. Une fois, je me suis rendu compte qu’elle l’avait mal mis, donc j’ai dû la corriger », a-t-elle dévoilé à la publication.

Charlize Theron se blesse sur un tournage

Jane Seymour se bat pour le retour de Dr Quinn, femme médecin

La série Dr Quinn, femme médecin fera-t-elle bientôt son grand retour sur le petit écran ? C’est en tout cas ce qu’espère Jane Seymour, qui a expliqué à Entertainment Tonight faire tout son possible pour que cela arrive.

« On essaye. La créatrice de la série, Beth Sullivan, a trouvé un concept génial. Ce serait 26 ans plus tard, Joe Lando est ok, William Shocley aussi, nous voulons tous le faire, et on y travaille activement. Ça aurait sa place sur Netflix, non ? », a dévoilé celle qui est par ailleurs au casting de The Kominsky Method sur la plateforme de streaming.