La téléréalité est une jungle, qui sert souvent de décor à Koh-Lanta, où se sont rencontrés Jesta Hillman et Benoît Assadi, en 2016. Les réseaux sociaux se révèlent souvent tout aussi impitoyables. La jeune Toulousaine en a fait la désagréable expérience, sur l’une des innombrables photos partagées sur son compte Instagram, suivi par plus d’un million de personnes.

Ainsi, l'hebdomadaire people Public indique sur son site Internet que l’un des clichés de Juliann, fils du couple né au mois de juillet, a déclenché de nombreuses réactions négatives, voire violentes, de la part d’internautes. Le sang de la maman bouleversée n’a fait qu’un tour. Et c’est naturellement sur Instagram, via une story, qu’elle a laissé éclater son courroux, dimanche.

« Obligée de supprimer ma dernière photo parce que j’allais clairement faire des ravages sur la moitié de la France. Mais j’ai quand même pris le temps de tout lire et de bloquer les sombres idiots qui se baladent sur mon Insta et qui, malheureusement, me suivent en plus de ça. Vous pensez quoi ? Que parce qu’on a un gros compte avec des centaines de commentaires on ne les lit pas ? Que vous pouvez déverser vos frustrations ? Eh bien NON ».