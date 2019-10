La chanteuse Sia dévoile être atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos

Une courageuse révélation. La discrète chanteuse Sia a dévoilé sur Twitter être atteinte d’une maladie génétique rare : le syndrome d’Ehlers-Danlos. Touchant notamment les tissus conjonctifs, la maladie provoque de nombreuses douleurs chroniques.

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone.