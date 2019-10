La chanteuse Katy Perry et l'acteur Orlando Bloom — AdMedia/Starface

4 octobre 2019

Katy Perry et Orlando Bloom pourraient se marier en décembre

Le mariage de Katy Perry et Orlando Bloom pourrait être pour bientôt. Une source d’Us Weekly a en effet confié à la publication que le couple songerait à se marier au mois de décembre. Aucune date n’a pour l’instant été communiquée, et le lieu du mariage reste lui aussi mystérieux…

Kylie Jenner s’est récemment séparée de Travis Scott, le père de sa fille. Cependant, d’après une source d' Entertainment Tonight, la reine des cosmétiques va bien. « Elle est heureuse après sa séparation d’avec Travis Scott », confie la source.

Et si certaines rumeurs font état d’une relation entre elle et Tyga, il n’y a « rien », ajoute la source. Kylie Jenner et Travis Scott ne seraient plus ensemble depuis un mois, mais resteraient « en bons termes ».