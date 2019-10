Durant le tournage de Joker, Joaquin Phoenix n’a presque pas adressé la parole à Robert De Niro. Comme il l’a expliqué à Vanity Fair, les deux acteurs partageaient les mêmes méthodes et superstitions durant le tournage, préférant tous deux éviter de se parler.

« Je n’aimais pas lui parler sur le tournage, a-t-il expliqué. Le premier jour, on s’est dit bonjour, et après ça je ne crois pas qu’on se soit beaucoup parlé. » Un mutisme rendu d’autant plus difficile que Joaquin Phoenix a un immense respect pour Robert De Niro.

Une véritable admiration

« C’est mon acteur américain favori, a continué Joaquin Phoenix. J’avais l’impression qu’il faisait des choses durant une scène, certains comportements, certains gestes ou mouvements, que la caméra soit sur lui et le remarque ou non. Personnellement, j’ai toujours pensé que la comédie devait ressembler à un documentaire. Que vous devez ressentir le sentiment que vous pensez que le personnage doit ressentir à ce moment-là ».

Joker sort en salles en France le 9 octobre prochain.

Caroline Madjar