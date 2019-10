La chanteuse Rita Ora aux GQ Men of the Year Awards 2019 — Sarah Stewart/Starface

3 octobre 2019

Nicole Scherzinger a très envie de reformer les Pussycat Dolls, mais…

Après plusieurs mois de rumeurs, Nicole Scherzinger s’est enfin exprimée au sujet d’une éventuelle reformation des Pussycat Dolls. Alors ? Remonteront-elles sur scène ? « J’adore les filles, être en tournée avec elles me manque, on a vécu nos meilleurs souvenirs ensemble. Mais je ne peux rien confirmer maintenant, parce que je suis tellement occupée. Je fais trois émissions sur trois continents différents », a-t-elle déclaré à E! News.

Nicole Scherzinger, qui participe en effet à Australia’s Got Talent, The Masked Singer et The Voice UK, ne ferme toutefois pas la porte à des retrouvailles.

D’après Liam Payne, Rita Ora n’a rien arrangé à ses problèmes de couple

BTS n’échappera pas au service militaire

Le manager de BTS a confirmé au Hollywood Reporter que le groupe ne tenterait pas d’échapper à ses obligations citoyennes. Les Sud-Coréens doivent effectuer leur service militaire, d’une durée de deux ans, entre 18 et 28 ans, et les stars du groupe de K-Pop n’y couperont pas.

« Notre entreprise pense que le service militaire est un devoir, et nous allons essayer de montrer aux fans ce qu’il y a de mieux de BTS jusqu’à ce qu’ils aient tous accompli leur devoir. En tant que Coréen, c’est normal, et quand le devoir les appellera, nous serons prêts et ferons de notre mieux », a assuré Bang Si-Hyuk.