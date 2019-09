L'acteur Robert De Niro — AdMedia/Starface

30 septembre 2019

Daniel Craig fait ses adieux à James Bond

Si James Bond tient parfaitement bien le Martini, il n’en est pas de même pour celui qui l’incarne à l’écran. Daniel Craig a terminé le tournage de No Time To Die et, comme le veut la tradition, s’en est suivie une petite soirée avec toute l’équipe. Et comme on peut le voir sur une vidéo diffusée par le Sunday Mirror, il reconnaît lui-même qu’il est complètement saoul.

« Je veux juste dire, et je suis vraiment saoul maintenant, alors je ne serai pas long. Ça a été la meilleure et la plus merveilleuse expérience de ma vie. Vous avez tous fait le travail le plus extraordinaire qui soit. Je ne pourrais pas être plus fier de travailler avec chacun d’entre vous. Je tiens à vous remercier pour cette soirée, Barbara [Broccoli, productrice] pour l’avoir organisée. Dieu merci nous l’avons fait ce soir », a-t-il déclaré.

Il s’agit de la dernière fois que Daniel Craig enfile le costume de 007.

Robert De Niro dit « fuck » et met tout le plateau de CNN dans l’embarras

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont fêté leurs fiançailles

Il semble que l’allée de l’autel ne soit plus très loin pour Jennifer Lopez et Alex Rodriguez. Si le couple a déclaré ne pas avoir de date de mariage précise en tête, les deux célébrités ont fêté leurs fiançailles avec leurs amis et leurs familles. L’artiste Carole B. Sager a ainsi posté une photo d’elle et de J-Lo sur Instagram accompagné du hashtag « Soirée de fiançailles ».

L’actrice Leah Remini a elle aussi publié plusieurs clichés sur le réseau social.

Le futur marié a également partagé une photo de lui à côté de sa future épouse.

« C’était tellement bien de fêter ça avec la famille et les amis proches hier soir », a-t-il écrit.