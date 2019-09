VIDEO. Céline Dion répond à ceux qui critiquent son apparence

La chanteuse Céline Dion au British Summer Time Festival — Matrix Media / Starface

Céline Dion a l’habitude des critiques sur sa voix, son style, ou sur sa musique. Alors quand certaines personnes malintentionnées se sont mises à s’en prendre à son apparence, jugée « trop maigre », la diva a décidé de ne pas se formaliser et de laisser couler.

« Si on ne veut pas se faire critiquer, on est au mauvais endroit. Je prends le positif, je prends ce qui est bon pour moi. Mais je laisse ce qui n’est pas bon. Je laisse mon management s’en occuper et si ça fait du mal à quelqu’un, ils s’en chargent », a déclaré la star dans une interview pour Entertainment Tonight.

Repos forcé

Si elle dit être en pleine forme grâce à la danse et le stretching, qu’elle pratique régulièrement à 51 ans, Céline Dion est malgré tout obligée de faire attention à sa santé.

Victime d’un virus à la gorge, l’interprète de My heart will go on a pris la décision d’annuler quatre dates de concert de sa tournée Courage et, selon les conseils de son médecin, elle devrait se reposer pendant au moins deux semaines avant de pouvoir reprendre la route.