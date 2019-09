L'actrice Demi Moore — Starface

Décidément, les révélations pleuvent dans Inside Out, l’autobiographie de Demi Moore. Dans un nouvel extrait publié par People, l’actrice y confie notamment avoir trompé son premier mari, le musicien Freddy Moore, la veille de leurs noces. « La veille de notre mariage, au lieu de travailler sur mes vœux, j’ai appelé un mec que j’avais rencontré sur un tournage, écrit-elle. Je suis partie en douce de mon enterrement de vie de jeune fille et j’ai été à son appartement. »

Demi Moore n’avait que 18 ans en 1980 lorsqu’elle a épousé l’artiste qui lui en avait 30. Malgré tout, leur union a duré quelques années puisqu’ils n’ont divorcé qu’en 1985. Comme elle l’explique plus loin, la star se sentait prisonnière d’une relation qu’elle avait pourtant choisie.

Prise au piège

« Pourquoi j’ai fait ça ? Pourquoi je ne suis pas allée voir l’homme avec qui je m’étais engagée à passer le reste de ma vie pour exprimer mes doutes ? Parce que je ne pouvais assumer le fait que je me mariais pour me distraire du deuil de mon père, assure Demi Moore dans son livre. Parce que j’avais l’impression qu’il n’était pas possible de remettre en question ce que j’avais déjà mis en mouvement. Je ne pouvais pas me sortir de ce mariage, mais je pouvais le saboter. »