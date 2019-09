VIDEO. Tom Hanks recevra le Cecil B. DeMille aux prochains Golden Globes

L'acteur Tom Hanks — Zuma / Starface

Tom Hanks s’apprête à recevoir le prix Cecil B. DeMille. La prestigieuse récompense décernée chaque année par la Hollywood Foreign Press Association à une personnalité qui a eu un « impact durable » sur le monde du divertissement lui sera remise lors des prochains Golden Globes. Un véritable honneur pour l’acteur de 63 ans popularisé par ses rôles mémorables dans Forest Gump, Philadelphia, ou encore Seul au monde.

« Depuis plus de 30 ans, il a captivé le public avec des personnages riches et amusants que nous avons aimé et admiré, a déclaré Lorenzo Soria, président de la HFPA, dans un communiqué. Mais aussi enthousiasmant soit-il à l’écran, il l’est également derrière la caméra en tant qu’auteur, producteur ou réalisateur. »

D’autres récompenses à la clef

Avant Tom Hanks, des personnalités telles qu’Oprah Winfrey, Meryl Streep, Denzel Washington, ou encore Jeff Bridges ont reçu le Cecil B. DeMille. Mais l’acteur pourrait bien rafler d’autres récompenses durant les Golden Globes qui se tiendront le 5 janvier 2020. Son dernier film, A Beautiful Day in the Neighbourhood, est pressenti pour faire partie de la sélection.