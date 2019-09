Will Smith a été choisi pour incarner le fameux criminel Nicky Barnes dans The Council, un biopic produit par Netflix. Selon Variety, le film reviendra sur le destin du gangster, de son vrai nom Leroy Nicholas Barnes, qui dominait le trafic de drogue à Harlem dans les années 1970.

Nicky Barnes avait ensuite fricoté avec la mafia avant d’être arrêté et condamné à la prison à vie en 1978. C’est à ce moment qu’il avait accepté de devenir un informateur du FBI avant de poursuivre sa vie au sein du programme de protection des témoins. Il est décédé en 2012 des suites d’un cancer.

Crime boss Nicky Barnes is coming to Netflix. Will Smith is set to portray the character in the streaming service's upcoming crime drama #TheCouncil https://t.co/ksyLRMTRWy pic.twitter.com/HbIUdl5sLx