Le groupe BTS aux Billboard Music Awards 2019 — AdMedia/Starface

Les BTS se préparent à l’inévitable. Même si RM, Jimin, J-Hope, Suga, Jin, V et Jungkook sont des stars mondiales, ils ne seront pas exemptés de service militaire.

Aussi, la société coréenne Netmarble, spécialisée dans la conception de jeux mobiles, prépare BTS World, un jeu mettant en scène des versions animées des chanteurs, permettant ainsi de contenter les fans durant l’absence de leurs idoles. Cette application devra permettre d’interagir virtuellement avec le groupe via des photos et des vidéos exclusives.

Un passage obligé

Néanmoins, dès que les sept stars de BTS auront été appelées, il n’y aura plus moyen de filmer de nouveaux contenus, comme le note Metro UK. La sortie de ce jeu ne sera donc décidée qu’à partir du moment où la date d’enrôlement des membres du groupe aura été confirmée.

Et cela ne devrait pas tarder. En effet, le service militaire coréen doit se faire entre 18 et 28 ans pour une durée comprise entre 21 et 24 mois, et Jin va bientôt avoir 27 ans. On ignore si les BTS vont décider de faire leur service en même temps, où s’ils partiront au compte-gouttes au fil des années. Cette seconde option paraît cependant assez peu conciliable avec la survie du groupe.