Les acteurs Ashton Kutcher et Demi Moore en 2011 — Chris DELMAS / VISUAL Press Agency

Dans Inside Out, son autobiographie, Demi Moore revient longuement sur son mariage avec Ashton Kutcher. Elle y affirme notamment avoir accepté des plans à trois par amour pour l’acteur, ce qui aurait ensuite permis à ce dernier de justifier ses infidélités.

« Je le faisais passer avant. Alors, lorsqu’il exprimait ses fantasmes de faire venir une troisième personne dans notre lit, je ne disais pas non. Je voulais lui montrer combien je pouvais être amusante et cool », écrit-elle dans son livre, comme le relaye People.

Le souci, c’est que l’acteur aurait fini par se servir des libertinages du couple pour justifier ses infidélités.

Culpabilité

« C’était des gens biens, mais ça restait une erreur. J’étais étrangement abattue par la honte et je ne pouvais m’enlever de la tête l’idée que tout ça était, d’une certaine manière, de ma faute. Selon Ashton, amener une troisième personne dans notre relation avait brouillé les lignes et, par extension, justifié ce qu’il avait fait », a également déclaré Demi Moore dans Inside Out, en faisant référence aux infidélités de son ex-mari.

Une situation qui aura mené à la destruction de leur couple, jusqu’à leur séparation en 2011 et leur divorce en 2013.