Les réactions se multiplient depuis l’annonce de la disparition de Jacques Chirac, ce jeudi à Paris. Du monde politique bien entendu, du domaine des arts également, mais aussi de la téléréalité, que la mort de l’ancien président n’a pas laissé indifférent. En particulier Nabilla, qui n’a pas caché sa tristesse sur Twitter.

Je suis tellement triste 😞 https://t.co/2nXj3lVMYr — Nabilla Vergara (@Nabilla) September 26, 2019

Si le message de la jeune femme peut dénoter au milieu de tous les hommages de la journée, il faut se souvenir que Jacques Chirac la comptait bel et bien parmi ses fans, Nabilla lui ayant déclaré sa flamme en 2014.

« Il est vraiment trop mignon »

C’est sur le plateau de Touche pas à mon poste que l’ancienne star de téléréalité avait fait cette étonnante révélation. « Je l’aime trop, je le trouve trop chou, trop sexy, il est vraiment trop mignon, j’ai des tee-shirts Jacques Chirac ! J’aime trop Jacques Chirac et je regrette qu’il soit parti », déclarait-elle (à revoir ici), avant de s’adresser directement à lui : « Cher président, je vous aime très fort et j’aimerais vraiment vous rencontrer. Et désolée pour votre meuf, mais vous je vous kiffe et je vous fais plein de gros bisous ».

Une déclaration qui avait fait son petit bout de chemin… Jusqu’à Jacques Chirac. Comme le révélait le Point en janvier 2015 (rapportait notamment LCI), l’anecdote avait été répétée à l’ancien président, dont les oreilles s’étaient « dressées », et « son œil [s’était] soudain fait coquin ». « Comme avant », précisait l’hebdomadaire.