La reine des médias américains, Oprah Winfrey — Armando Gallo / Zuma / Starface

25 Septembre 2019

Oprah Winfrey a été très malade

Oprah Winfrey vient de traverser une période difficile. Pourtant au top professionnellement, la star des talk-shows a été victime d’une vilaine pneumonie, attrapée alors qu’elle était en voyage à l’étranger. « C’est très sérieux, j’étais sous antibiotiques pendant une semaine et rien ne marchait, je suis allée faire un scanner et on m’a dit "c’est pire que ce qu’on pensait, vous devez aller voir un spécialiste des poumons" », a-t-elle révélé dans l'émission d'Ellen DeGeneres, avant d’encourager les spectateurs à prendre soin d’eux. « Ne rigolez pas avec ça. Faites vos vaccins contre la grippe, contre la pneumonie. Il ne faut pas le prendre à la légère », a expliqué la star de 65 ans.

Bill Murray va mieux après son accident de voiture

Jenna Dewan est enceinte de son deuxième enfant

Jenna Dewan et Steve Katzee vont devenir parents. L’ex-femme de Channing Tatum a confirmé qu’elle attendait un bébé, dans un post Instagram où elle partage tout son amour pour son compagnon.

« Steve Katzee, tu es un cadeau qui vient du ciel, je ne pourrais pas être plus excitée d’agrandir notre famille », a-t-elle posté en légende d’une photo où elle apparaît aux côtés de sa fille de 6 ans, née de son mariage avec la star de Magic Mike.