L’actrice Minnie Driver a confirmé ses fiançailles avec le réalisateur Addison O’Dea. Comme le relaye Access, l’article a exposé aux regards sa bague étincelante en diamant lors de la fête donnée à la soirée des Emmy Awards d’Amazon, à Los Angeles.

C’est aussi sur son compte Instagram, par une amusante photo, que la future mariée a confirmé le sérieux d’une relation qui aurait débuté en février, pour devenir publique en mai, quand on a vu les amoureux s’embrasser à Hollywood.

Minnie Driver s’était récemment séparée de son compagnon, mais cette fois, avec une promesse de mariage, c’est parti pour durer.

Lenny Kravitz a perdu une paire de lunettes de soleil, et cela le perturbe tellement qu’il a fait passer un message sur Twitter et Instagram. Le musicien les avait posées sur un coin de la scène avant de faire monter une partie du public. Au départ des fans, les lunettes avaient disparu.

I’m missing this pair of sunglasses after my show in LA at the Shrine this weekend. They are incredibly sentimental to me, they are vintage and they belonged to a family member. Hoping to get them back, no questions asked. Any information please email kravitzglasses@gmail.com pic.twitter.com/vXQY1ZKD1i