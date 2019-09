L'acteur Sylvester Stallone à la conférence de Rambo: Last Blood à Mexico — Eliot/Starface

19 Septembre 2019

Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger se taclent gentiment sur Twitter

Les rivalités des années 1980 ne sont jamais très loin entre Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Mais l’humour non plus ! Alors que le cinquième film de la franchise de Sly, Rambo : Last Blood, sort ce vendredi aux Etats-Unis, l’autre homme fort du cinéma d’action des années 1980 a tenu à lui envoyer un message.

Thank you very much big man. You’re a great friend, and a great star, but my knife is always going to be sharper than yours! #RAMBO https://t.co/co7YZk1Uhl — Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) September 19, 2019

« Bonne chance pour Rambo ce week-end,@theSlyStallone. Je l’ai adoré et quand ce sera un carton je t’achèterai un nouveau couteau pour célébrer ça », a tweeté le Terminator en légende d’une vidéo où il compare le couteau de Rambo à celui de son personnage dans The Predator et se moque de sa taille. Une pique à laquelle Sylvester Stallone a répondu du tac au tac : « Merci mon grand. Tu es un ami génial, une énorme star, mais mon couteau sera toujours plus affûté que le tien ! »

