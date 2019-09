La chanteuse Adele aux 59e Grammy Awards — Polaris / Starface

17 septembre 2019

Le divorce d’Adele se passe bien

Si certains divorces sont difficiles, entre Adele et Simon Konecki, les choses ont l’air de bien se passer. Les anciens époux sont déjà d’accord sur la garde partagée de leur fils, Angelo, et d’après The Blast ils ont prévu une médiation privée pour la séparation de leurs biens.

Le couple n’avait pas signé d’accord prénuptial, et devra donc partager sa fortune, estimée à 180 millions de dollars.

Brad Pitt a retrouvé la foi

Le mariage de Jennifer Lawrence et Cooke Maroney serait pour très bientôt

Jennifer Lawrence et son fiancé, Cooke Maroney, ont été aperçus au bureau des licences de mariage de New York. Sur les photos publiées par Page Six, on peut voir le couple, accompagné d’un photographe, de deux agents de sécurité et d’un ami, portant avec eux des documents administratifs.

Leurs représentants ont confirmé en février qu’ils s’étaient fiancés. Il semble que le mariage ne soit plus très loin…