Gims veut faire une pause dans sa carrière

Maitre Gims lors d'un concert à Rabat (Maroc) en mai 2016. — FADEL SENNA / AFP

En novembre 2016, Gims avait annoncé, pour la blague, qu’il arrêtait la musique. Près de trois ans plus tard, il est bien plus sérieux quand il déclare qu’il va faire une pause à la fin de l’année.

« J’ai envie de profiter. Je n’arrête pas ma carrière, mais ce ne sera pas comme les années précédentes », a-t-il confié à Franceinfo mercredi.

« Le concert de [sa] vie »

L’artiste ne devrait pas non plus s’éclipser trop longtemps, car il précise qu’il envisage de passer « trois mois sans rien faire ». L’interprète de Bella a envie de profiter de ses enfants. « Chaque fois que je rentre je découvre (…) de nouvelles choses que j’ai ratées. Je n’ai pas été témoin de ceci ou cela, et ça, on ne peut pas le rattraper ».

En attendant de se la couler douce, Gims a encore du boulot dans son agenda. Son show au Stade de France​ aura lieu le 28 septembre. Il l’envisage comme « le concert de [sa] vie, rien ne sera plus jamais pareil, il y aura un avant et un après. » Il aura donc bien mérité de se reposer, sur ses lauriers ou non.