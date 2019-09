La star de téléréalité Kourtney Kardashian — Eliot/Starface

9 Septembre 2019

Kourtney Kardashian se fait des injections de plasma pour enrayer un début de calvitie

Kourtney Kardashian n’a pas hésité très longtemps quand elle s’est aperçue qu’elle commençait à perdre ses cheveux. La star de la téléréalité a révélé dans le premier épisode de la 17e saison de L'Incroyable Famille Kardashian qu’elle avait subi une injection de plasma pour régler le problème au plus vite, après avoir été alerté par sa sœur Kim.

« Aujourd’hui je vais me faire une injection de plasma riche en plaquettes, où ils prennent mon sang, et l’injectent dans ma tête pour que mes cheveux repoussent », a-t-elle annoncé.

Dyslexique, Orlando Bloom n’a pas pu participer au Saturday Night Live

Post Malone veut à tout prix enregistrer un morceau avec Eminem

Post Malone ne désespère pas de pouvoir un jour faire un duo avec Eminem. Le rappeur de 24 ans n’a pas réussi à obtenir une participation de son aîné sur son dernier album, Hollywood’s Bleeding, la faute à un planning surchargé, mais tout ne semble pas perdu.

« Quelle putain de légende. A un moment on a essayé de tout organiser mais en termes de timing c’était impossible, parfois ça ne marche pas. Mais on trouvera un moment », a promis l’artiste dans l’émission Beats 1. Parmi les invités sur le nouvel opus de Post Malone, on retrouve Travis Scott, mais aussi un collaborateur inattendu en la personne de la légende du metal, Ozzy Osbourne !