9 septembre 2019

Jennifer Lopez se fait prendre à partie par des défenseurs de la cause animale

Jennifer Lopez a été accueillie par des manifestants au Festival du film international de Toronto. La chanteuse et actrice était venue présenter son nouveau film, Queens, lorsque plusieurs activistes sont arrivés, pancartes à la main, pour dénoncer son amour de la fourrure.

Comme le relaye TMZ, les manifestants étaient particulièrement bruyants et ont accusé la star d’avoir « du sang sur les mains ».

Kristen Stewart pense que Robert Pattinson fera un excellent Batman

Camila Cabello a « toujours aimé » Shawn Mendes

La romance entre Camila Cabello et Shawn Mendes a tout pour passer l’été. La chanteuse a avoué avoir « toujours aimé » son collègue, avec qui elle est aujourd’hui en couple. « Je l’aime de tout mon cœur et je l’ai toujours aimé. Nous nous connaissons depuis très longtemps… On a toujours été là l’un pour l’autre », a-t-elle déclaré à E!. Amoureuse, Camila Cabello l’est définitivement de Shawn Mendes et ça l’a d’ailleurs aidée à finaliser son prochain album, intitulé Romance. « Tomber amoureuse, ça fait ressortir chez moi toutes mes vulnérabilités. Toutes ces choses se dévoilent en moi et me rendent plus ouverte », a-t-elle ajouté.