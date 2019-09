Anne-Elisabeth Blateau interprète Emma dans la série « Scènes de ménages » sur M6. — GUILLAUME C0LLET/SIPA

L’actrice Anne-Elisabeth Blateau, interprète d'Emma dans Scènes de Ménages depuis 2011 sur M6 est poursuivie pour « violences et outrages sur personnes chargées d’une mission de service public et violence à raison de l’orientation sexuelle », rapporte Le Parisien. Elle est convoquée devant le tribunal correctionnel de Paris, à la suite d’une altercation avec des pompiers et des membres des forces de l’ordre, à son domicile, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Traumatisme crânien

La comédienne de 43 ans a été placée en garde à vue vendredi matin vers 4h30, selon le magazine Closer, qui raconte qu’elle était ivre lorsque des pompiers se sont présentés à son domicile du Marais, à Paris, pour un traumatisme crânien.

D’après le tabloïd, elle s’est mise en colère après que son traumatisme crânien a été jugé bénin, au point de se jeter sur une pompière pour l’étrangler. Cela a provoqué l’intervention des agents de la BAC, raconte Closer, que l’actrice aurait traité de « sales nazis ». On ne dispose pas d’informations concernant le motif de « violence à raison de l’orientation sexuelle ».