6 septembre 2019

Orlando Bloom explique que son pénis « n’est pas si grand »

Depuis que des photos d’Orlando Bloom nu sur un paddle ont fait surface, nombreux sont celles et ceux qui commentent l’anatomie de l’acteur. La taille de son pénis a notamment fait jaser, mais il a tenu à rétablir la vérité au micro d’ Howard Stern.

« Il n’est pas si grand. Les choses sont exagérées à l’écran surtout quand on utilise un grand-angle. C’est une illusion d’optique », a-t-il expliqué, comme pour rassurer certains auditeurs.

Lizzo a failli tout plaquer juste avant de connaître le succès

Heureusement que Lizzo a persévéré, car nous n’aurions sûrement pas pu apprécier son hit Truth Hurts. La chanteuse, déprimée par 20 ans dans la musique sans succès, a failli tout arrêter. « J’avais l’impression que je sortais de la musique et que ça ne servait à rien. Comme quand un arbre tombe dans une forêt et ne fait pas un bruit, vous savez ? Je pleurais tous les jours dans ma chambre. Je me disais que si j’arrêtais, personne n’en aurait rien à f*utre », a-t-elle confié à ELLE.

C’est une discussion avec un producteur qui lui a redonné espoir. « J’ai donc pris la décision de continuer en tant qu’artiste, et je suis tellement heureuse de l’avoir fait, mais c’était moins une », avoue-t-elle.