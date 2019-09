Le chanteur Harry Styles — Simone Comi/IPA Press/Starface

Harry Styles aurait pu être le Prince Eric dans le remake de La Petite Sirène, mais a préféré décliner l’offre. Et la raison est simple : il souhaite se concentrer sur la musique. « Je veux sortir de nouvelles chansons et me concentrer sur ça pendant un moment », a-t-il expliqué à The Face.

Celui qui n’a pas été retenu pour incarner Elvis Presley par Baz Luhrmann se veut néanmoins confiant sur l’avenir du film Disney.

Déjà fan

« Tous ceux qui sont impliqués dans (La Petite Sirène) étaient incroyables, donc je pense que ça sera vraiment bien. Une chose est sûre, je vais adorer le regarder », a-t-il ajouté.

Le rôle du Prince Eric n’a pas encore été attribué officiellement, mais Ariel, la fameuse petite sirène de Disney, sera incarnée par Halle Bailey.