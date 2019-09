Kylie Rae Harris, chanteuse de country, est morte

Kylie Rae Harris, 30 ans, était une figure montante de la musique country. — Kylie Rae Harris

Kylie Rae Harris, chanteuse américaine très populaire auprès des fans de country, est décédée mercredi dans un accident de voiture au Nouveau Mexique, rapporte Billboard. La jeune femme de 30 ans se rendait à un festival de musique country, le Big Barn Dance, à Turkey, au Texas, où elle devait jouer ce samedi.

Hommages des fans

La chanteuse, qui avait écrit sa première chanson à 14 ans et avait déjà deux albums à son actif, venait de sortir en mars dernier un EP très bien reçu par les fans de country. Elle était maman d’une enfant de 6 ans. « Le meilleur hommage à son enthousiasme inégalé pour [la musique et sa famille] est de répandre l’amour autant que vous pouvez aujourd’hui, et d’écouter de la musique qui vous inspire pleinement », ont déclaré les représentants de la chanteuse. Les fans de Kylie Rae Harris, ainsi que ses pairs de la country, lui ont rendu hommage ces derniers jours.

Kylie Rae Harris has gone to sing with the angels.



She was quintessentially Texan. Talented. Brash. Fun. Passionate. Beautiful.



Our hearts are broken. pic.twitter.com/eGVv4Xi8ON — Galleywinter (@galleywinter) September 5, 2019

The music world lost a beautiful, kind, and incredibly talented woman last night....rest in peace Kylie Rae Harris! — Pat Green (@PATGREENMUSIC) September 5, 2019

L’accident est survenu mercredi soir, trois véhicules étant impliqués. Une jeune femme de 16 ans est également décédée dans l’accident, mais la troisième personne est indemne. Une enquête en cours permettra de déterminer les circonstances de l’accident.

La chanteuse, qui était suivie par plus de 27.000 abonnés sur Instagram, a publié plusieurs vidéos dans sa story quelques heures avant sa mort, dans lesquelles elle expliquait notamment son rapport particulier au festival Big Barn Dance où elle se rendait.