6 septembre 2019

Voilà une annonce qui va intéresser autant les fans de la série Peaky Blinders que les nostalgiques de la Britpop. Liam Gallagher a annoncé sur Twitter qu’il était en train de négocier sa participation à la prochaine saison de la série de la BBC, en réponse à une fan qui lui demandait ce qu’il allait faire de sa journée.

Thought you’d never ask yeah I’m of to meet a man about a part in peaky blinders Why me Why not see ya