Nicki Minaj a annoncé prendre sa retraite pour se consacrer à sa famille. — Clint Spaulding/REX

Nicki Minaj, la rappeuse de 36 ans, a annoncé prendre sa retraite.

Cette décision étonne puisque la star avait déclaré que son cinquième album était prêt.

La fausse retraite s'avère une technique marketing chez plusieurs rappeurs.

Jeudi noir pour les fans de Nicky Minaj : l'interprète d'Anaconda raccroche. A 36 ans, elle annonce dans un tweet prendre sa retraite et ainsi se consacrer à sa famille.

Gifs remplis de larmes, pétition contre sa retraite… On présume que les fans vont entamer un processus de deuil et de contestation. Mais certains ne sont pas dupes… Et penchent plutôt pour le coup de publicité. Et pour cause en début d’année, Nicki Minaj déclarait que son cinquième album était prêt.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄 — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019

Cette affaire de Nicky Minaj c’est un terrible buzz et puis c’est tout ... elle va rester dans l’ombre quelque temps pour revenir sur scène comme un tonnerre 🌩 et booster ses ventes et sa carrière. On connaît ça ! — Danielle_Chelsea🇨🇲 (@danchedant) September 6, 2019

En effet, les « fausses sorties » sont courantes chez les MC pour mieux faire péter le plan de communication : un départ gagnant et un retour forcément fracassant (en termes de money money). Voici une sélection de ces retraites express :

L’initiateur du faux départ

En 2003, Jay Z fait ses adieux au rap : il préfère se concentrer sur le business de l'industrie musicale. Des adieux en grande pompe : un dernier album solo Black Album, un dernier concert au Madison Square Garden et à ce menu d’adieu, ajoutez des collaborations avec Nokia et la marque de chaussures Reebok…

La retraite – avec un beau pactole – ne dura pas… Trois ans plus tard, Jay sort Kingdom Come, un album qui n’a pas marqué les esprits, mais qui a attiré les curieux… Et a rapporté gros à papi Jay-Z.

50 Cent ou le chantage de l’achat

En 2007, le rappeur 50 Cent annonce la sortie de son troisième album solo. Prévu pour le 11 septembre, il se retrouve encore une fois en concurrence avec Kanye West qui sort également son troisième opus. Confiant mais aussi conscient du challenge, le protégé d’Eminem et Dr. Dre avertit : si les ventes de son album sont moins bonnes que celles de son adversaire, il ne sortira plus d’album.

Graduation de Kanye West se hisse devant le Curtis de 50 Cent, avec 250.000 copies vendues en plus. Cela n’empêchera pas ce dernier de sortir trois autres albums. Sorties de projets simultanées, guéguerre de rap et drama en arrière-fond, les deux artistes le concèdent quelques années plus tard « C’était seulement du super marketing ».

J’me tire… et J’reviens deux minutes plus tard par Maitre Gims

Voici une retraite éclair aux airs de gros coup de comm' de Maitre Gims. Nous sommes en novembre 2016, et l’interprète de Bella annonce sur ses réseaux sociaux arrêter la musique. « Je vous annonce que j’arrête officiellement la musique… Merci pour tout. »

La nouvelle est reprise par de nombreux titres de presse. Jusqu’à ce que Gims balance quelques instants plus tard le titre de son nouvel album avec pour légende cette belle image poétique : « Après le poisson d’avril, je vous présente l’écureuil de novembre !!! » Evidemment, la blague est mal passée… Et l’ancien membre de Sexion D’Assaut a supprimé ses publications.

Nicki Minaj suivrait-elle cette technique commerciale de la fausse sortie ? En juin dernier, à la sortie de son titre “Megatron”, Nicki Minaj disait travailler sur un nouvel album… Ce n’est qu’un au revoir Nicky ?