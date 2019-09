Le duc et la duchesse de Cambridge et leurs enfants, les princes Louis et George, et la princesse Charlotte — Papixs / Starface

5 septembre 19

Le « stalker » de Taylor Swift a enlevé ses chaussures « par politesse » avant d’entrer chez elle

L’homme qui est entré par effraction chez Taylor Swift la semaine dernière à Rhode Island a été retrouvé par la police « pieds nus », car il aurait, selon ses propres dires, préféré se déchausser. « On m’a toujours dit que quand on entre chez quelqu’un, il faut enlever ses chaussures », a-t-il expliqué aux agents qui l’ont interpellé et qui ont raconté l’histoire au Westerly Sun. On peut être harceleur et rester bien élevé.

La fille du prince William, la princesse Charlotte, a fait sa première rentrée des classes !

Cara Delevingne est la mannequin britannique la mieux payée au monde

La reine de la mode, c’est elle. La britannique Cara Delevingne aurait empoché près de 24 millions d’euros l’année dernière si l’on en croit les calculs du quotidien Metro, ce qui est largement assez pour dépasser ses compatriotes Kate Moss (10 millions) et Rosie Huntington-Whiteley (9 millions). Elle devient ainsi la top model britannique la mieux payée. Evidemment, sa carrière florissante au cinéma et à la télévision (Carnival Row, Suicide Squad, ou Valérian) a probablement pesé sur ce chiffre mais quoi qu’il en soit, à 27 ans, elle est au top !