VIDEO. Miranda Kerr n'a pas bien vécu sa troisième grossesse

Miranda Kerr sera très bientôt mère pour la troisième fois. Mais comme elle l’a confié lors d’un entretien accordé à Marie Claire Australie, cette troisième grossesse a été particulièrement éprouvante.

« Je me sens bien, maintenant. Mais il y a eu beaucoup de matinées difficiles à cause des nausées, au début. C’était sûrement ma grossesse la plus dure des trois. Celle de Flynn s’est très bien passée, j’ai eu un peu de nausées avec Hart, mais là, c’était très dur. Mais je me sens bien, et il n’y a plus longtemps à attendre », a expliqué le mannequin à quelques jours de l’accouchement.

Une fille ou un garçon ?

Miranda Kerr est déjà la mère de deux petits garçons, Flynn, né de son union avec Orlando Bloom, et Hart, né en 2018 de son actuel mariage avec Evan Spiegel. Après deux garçons, la top attendrait-elle une fille ? « Nous connaissons le sexe et nous avons des prénoms. Mais c’est bien d’en garder un peu pour soi », a-t-elle conclu.