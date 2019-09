La chanteuse Adele — Polaris / Starface

4 septembre 2019

Le mari d’Heidi Klum lui offre une partie du mur de Berlin

Belle et touchante attention de la part de Tom Kaulitz. Le mari d’Heidi Klum vient, en effet, de lui offrir une partie du mur de Berlin. Un cadeau qui a fait forte impression, comme l’a expliqué la mannequin dans sa Story Instagram, relayée par Metro. « Aujourd’hui un cadeau très spécial venant de mon mari est arrivé… Une partie du mur de Berlin qui a séparé la ville entre Est et Ouest pendant vingt-huit ans. Mon mari est né derrière ce mur dans la partie Est quatre semaines avant qu’il ne tombe en 1989. Cela lui a permis de vivre dans une Allemagne qui n’avait rien à voir avec le pays que ses parents avaient connu. Il a pu connaître la liberté, la joie, la créativité, l’art et l’espoir », a-t-elle écrit.

Adele pourrait sortir de nouvelles chansons plus tôt que prévu

Hailey Bieber a l’amour dans la peau

Hailey Bieber s’est fait tatouer dans le cou un mot qui en dit long sur son état d’esprit du moment : « Lover ». C’est l’artiste prisé des stars américaines, Dr Woo, qui a réalisé son encrage.

La femme de Justin Bieber s’apprête à dire une nouvelle fois « oui » à son mari, lors d’une cérémonie religieuse, cette fois. Par ailleurs, Justin Bieber s’est confessé publiquement sur ses erreurs passées, et notamment sa consommation de drogue qui a failli le détruire.