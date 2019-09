L'acteur et réalisateur Jonah Hill — Zuma / Starface

4 septembre 2019

Linda Hamilton n’a pas eu de relation sexuelle depuis « au moins 15 ans »

Linda Hamilton ne ressent plus le besoin d’intimité sexuelle. La star mythique de Terminator, qui va bientôt revenir sous les traits de Sarah Connor dans le nouvel opus de la franchise, a révélé au New York Times qu’elle était chaste « depuis au moins 15 ans », et que le sexe ne lui manque pas.

« J’aime être seule comme personne. Ça fait au moins 15 ans que je suis chaste. Mais on perd le fil parfois, parce que ce n’est pas important. En tout cas pas pour moi. J’ai une relation très romantique avec mon monde chaque jour et avec les gens qui en font partie », explique-t-elle.

Après avoir été en couple avec James Cameron (avec qui elle a eu une fille), puis avec l’acteur Bruce Abbot (ils ont eu un garçon), Linda Hamilton vit aujourd’hui seule à La Nouvelle Orléans.

Jonah Hill est fiancé

Kim Kardashian évite de boire de peur de révéler trop de secrets

Quand elle boit trop, Kim Kardashian a tendance à dévoiler des secrets. Dans un extrait de son émission L’Incroyable Famille Kardashian, diffusé sur Internet, la star de la téléréalité explique avoir annoncé qu’elle allait avoir un quatrième enfant via mère porteuse mais qu’elle ne se souvient même plus des personnes à qui elle l’a révélé.

« C’est de ma faute, mais c’est pour ça que j’évite de boire », peut-on la voir raconter à Scott Disick, le père des enfants de sa sœur Kourtney dans l’extrait.