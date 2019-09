L'ancien footballeur David Beckham et sa fille Harper pendant la coupe du monde de football — Zuma / Starface

3 septembre 2019

David Beckham donne des conseils à ses enfants

David Beckham a évoqué les conseils qu’il donne à ses quatre enfants. Interrogé par GQ et cité par Metro, il explique qu’il apprend à ses enfants le sens du sacrifice. « Parfois il faut faire des choix, parfois, il faut abandonner quelque chose, indique l’ancien footballeur. Parfois il y a entraînement de tennis, ou leçon de chant, pour Cruz, ou un tournage, pour Brooklyn. C’est là que doit se trouver la concentration », ajoute-t-il.

Polémique au Burning Man : DJ Flume filmé en plein acte sexuel pendant son set

Kaia Gerber préfère passer ses soirées à jouer au backgammon plutôt qu’à flirter

Kaia Gerber est la fille de Cindy Crawford, et si beaucoup doivent l’imaginer en femme fatale, flirtant et séduisant les hommes, ils se trompent lourdement ! La top, qui est en couverture du Vogue britannique, a confié à la publication​ que, même si elle espérait trouver l’amour, elle était « une vieille âme », au fond d’elle. « J’ai un backgammon chez moi, de quoi de plus a besoin une fille ? », demande-t-elle avec malice.