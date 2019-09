L'acteur Brad Pitt — Eric Catarina/Starface

2 septembre 2019

Les fans d’Ed Sheeran sont en colère contre lui

Ed Sheeran pensait protéger ses fans de la fraude en lançant un système contrôlé de revente de ses billets de concert, mais cela s’est retourné contre les plus honnêtes d’entre eux. Comme le relaye le Guardian, plusieurs ont été dans l’incapacité de revendre leurs tickets de la tournée Divide. Les fans pouvaient revendre les billets au prix d’achat plus 10% de « frais de revente ». Seulement, sur d’autres sites, des tickets étaient toujours disponibles au prix d’achat sans la majoration. « J’ai été incapable de vendre les tickets ou récupérer une partie de mon argent à cause du blocage du prix. (…) Pourquoi quelqu’un achèterait un billet au prix d’achat plus 10% quand des billets au prix d’achat seul sont disponibles ? », a déclaré George Fox, un étudiant de 20 ans, au quotidien, expliquant qu’il a perdu 340 livres dans l’affaire.

Brad Pitt a assisté à la messe dominicale de Kanye West

Ariana Grande se défend de trafiquer sa voix

Ariana Grande est catégorique : elle n’utilise pas le programme Autotune pour améliorer ses performances vocales. Certains fans ont pourtant affirmé qu’elle avait trafiqué sa voix après la diffusion d’une vidéo par la star d’une de ses prestations live. La réponse de l’interprète de God Is a Woman a été radicale.

« Avec tout le respect que je te dois, je pourrais faire ça dans votre salon. Sans remixer le son ni aucune aide. Je pourrai le faire à Broadway (et je l’ai fait). C’est mon don/c’est pour cela que je suis là. Je chante plus de 30 chansons par soir. Chaque mot. C’est mon truc », a-t-elle rétorqué à un fan sur Instagram.