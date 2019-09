Kevin Hart en septembre 2018. — AFP

L’acteur américain Kevin Hart a été hospitalisé dimanche avec des « blessures sérieuses au dos » après un accident de voiture, selon les autorités californiennes.

Le rapport de la California Highway Patrol indique que le comédien de 40 ans occupait le siège passager de sa voiture, une Plymouth Barracuda 1970, sur l’autoroute de Mulholland, dans le comté de Los Angeles. Le conducteur, identifié comme étant Jared Black, a perdu le contrôle du véhicule qui s’est retourné dans un fossé en bord de route.

Le conducteur n’avait pas bu ni consommé de drogue

Black, 28 ans, et la troisième occupante de la voiture, la mannequin Rebecca Brosterman, se sont retrouvés coincés dans le véhicule. « Hart et Black ont subi des blessures sérieuses au dos dans cette collision et ont été transportés et traités dans un hôpital tout proche », indique le rapport des autorités.

On ne sait pas précisément de quelles blessures souffrent les deux hommes. La jeune femme de 31 ans, qui est la fiancée de Jared Black, n’a quant à elle pas été blessée. Selon les analyses, Jared Black n’avait pas bu ni consommé de drogue.

Kevin Hart, comédien et humoriste, est connu pour ses rôles dans les films Jumanji ou Agents presque secrets. Il a défrayé la chronique en décembre dernier alors qu’il avait été choisi pour présenter la cérémonie des Oscars, mais il a dû renoncer après la résurgence de vieux tweets jugés homophobes.