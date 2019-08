L'actrice américaine Valerie Harper en 1987, lors d'une interview à New York. — Ron Frehm/AP/SIPA

Valerie Harper, une des plus grandes stars de la télé américaine, est décédée le 31 août après une longue bataille contre le cancer. Elle était âgée de 80 ans.

Une immense carrière

L’actrice était peut-être plus connue en France pour avoir joué Claire Bremmer dans Desperate Housewives. Mais sa carrière aux Etats-Unis était immense : danseuse à Broadway, elle était devenue célèbre aux Etats-Unis en incarnant le personnage de Rhoda Morgenstern dans la série culte et hautement populaire des années 1970, The Mary Tyler Moore Show. Elle y incarnait la voisine et meilleure amie de l’héroïne.

Pour ce rôle, elle avait remporté à trois reprises l’Emmy de la meilleure actrice comique dans un second rôle. Elle avait également eu droit à son propre spin-off, intitulé Rhoda, pour lequel elle avait été récompensée par l’Emmy de la meilleure actrice comique. Elle avait également tourné dans de nombreux films, et des séries comme Sex and the city, That 70's Show, ou encore 2 Broke Girls.