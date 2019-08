VIDEO. Cardi B s’impose aux MTV Video Music Awards

La rappeuse Cardi B — Zuma / Starface

Cardi B était très excitée lorsqu’elle est venue récupérer son prix aux MTV Video Music Awards !

La rappeuse a gagné celui du « meilleur clip hip-hop » pour sa chanson Money. Arrivée sur scène vêtue d’une robe rouge très échancrée, l’artiste – peut-être un peu alcoolisée — semblait ravie d’être sur scène et a profité de ce moment à fond. Elle en a profité pour remercier les réalisateurs du clip et les maquilleurs « qui font disparaître ma cellulite », ainsi que « Jésus, Jésus, Jésus, Jésus » !

Une cérémonie haute en couleurs

Cardi B sait mettre l’ambiance comme personne. Mais chaque année, les VMA de MTV sont aussi l’occasion de récompenser les talents émergents : aussi, en 2019, impossible de passer à côté de la tornade Billie Eilish, qui a empoché la statuette de « meilleure nouvelle artiste » (remporté l’année dernière par Cardi B, justement !). De son côté, la légende du hip-hop Missy Elliott a reçu un prix commémorant l’ensemble de sa carrière.

Parmi les autres artistes ayant été récompensés, on retrouve notamment Ariana Grande et Taylor Swift, laquelle a livré un discours engagé pour l’égalité. Le prix de la « chanson de l’année » est allé, sans surprise, à Old Town Road de Lil Nas X, qui a récemment battu le record de longévité au sommet du classement Billboard des titres les plus populaires.