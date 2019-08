La chanteuse Taylor Swift a emmené sur scène son coproducteur, Todrick Hall, pour recevoir le prix de la vidéo de musique de l'année pour le morceau «You Need To Calm Down». — Matt Sayles/AP/SIPA

La superstar américaine de la pop Taylor Swift a illuminé lundi soir les MTV Video Music Awards en présentant son nouvel album et en recevant plusieurs prix, au cours d’une cérémonie où la rappeuse Missy Elliott a également été récompensée pour l’ensemble de la carrière.

Grande habituée de ce gala annuel de la musique américaine et des clips, elle était l’artiste la plus nommée lundi soir avec dix nominations. La chanteuse de 29 ans a conquis dès le début de la soirée le public du Prudential Center, près de New York, en interprétant deux titres de son nouvel album Lover le morceau éponyme et You Need to Calm Down.

« Clip le plus positif »

Taylor Swift, forte du succès de son dernier disque, l’album le plus vendu de l’année aux Etats-Unis seulement deux jours après sa sortie, a reçu le très prestigieux prix du meilleur clip de l’année pour son morceau You Need To Calm Down. Ce tube electro-pop a également reçu la couronne du « clip le plus positif » en raison de son message contre l’homophobie.

« On a rappelé plusieurs choses dans ce clip, a-t-elle déclaré en recevant sa statuette en forme d’astronaute, un des premiers logos de la chaîne MTV, qui organise et diffuse la soirée. On veut un monde où tout le monde sera traité de la même manière par la loi. » L’artiste a également remercié les signataires de la pétition en faveur du projet de loi « Equality Act », disponible à la fin du clip. Ce texte vise à interdire la discrimination des personnes sur le critère de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. La pétition « compte désormais un demi-million de signatures, soit cinq fois le montant nécessaire pour justifier une réponse de la Maison-Blanche », a souligné Taylor Swift.

Le rap en force

L’autre grand moment de la soirée a été la standing ovation adressée à la rappeuse Missy Elliott, qui a reçu le Michael Jackson Video Vanguard Award pour l’ensemble de sa carrière. A l’aube de l’an 2000 cette rappeuse de l’Etat de Virginie a pris le monde – très macho – du rap américain par surprise en imposant son style et ses codes, en étroite collaboration avec son producteur Timbaland. Lundi soir, ses classiques n’avaient pas pris une ride et ont transporté la foule.

C’est la rappeuse de référence de la fin des années 2010, Cardi B, qui lui a remis cette statuette après elle-même avoir été distinguée, pour le meilleur clip hip-hop. « Je pleure à chaque récompense », a réagi Missy Elliott, visiblement touchée par les compliments de Cardi B.

Le rappeur Lil Nas X, dont le tube Old Town Road a fait danser les Etats-Unis et le monde entier toute l’année, a pour sa part reçu le prix de l’album de la chanson de l’année, pour cette collaboration rap/country avec Billy Ray Cyrus, qui n’a pas manqué de citer Johnny Cash. Leur clip a également été salué pour sa mise en scène.

Présence dans l’Etat du New Jersey oblige, plusieurs grands noms du rap de cette banlieue de New York – Redman ou Naughty by Nature – sont montés sur scène. Autre clin d’œil au New Jersey, trois acteurs de la série de référence de HBO Les Soprano ont remis un prix aux Jonas Brothers. Absentes à la cérémonie, Ariana Grande et la jeune révélation Billie Eilish ont chacune reçu deux récompenses. En pleine tournée européenne, Ariana Grande se produit ces mardi 27 et mercredi 28 août à l’Accorhotels Arena à Paris, après son concert à Manchester dimanche, plus de deux ans après l’attentat survenu lors de l’un de ses spectacles.

Normani et Lizzo enflamment la scène

Dans les performances à retenir cette année, on mentionnera le duo torride Shawn Mendes et sa « Señorita » Camila Cabello. Bougies, lumières tamisées, regards complices… Le couple qui alimente les rumeurs dans la presse people depuis des semaines a transformé la scène en rendez-vous romantique.

Miley Cyrus a fait son premier retour sur scène depuis l’annonce de sa rupture avec son mari Liam Hemsworth et a offert une belle et émouvante prestation de son nouveau morceauSlide Away.

Mais le prix des meilleures prestations scéniques revient aux chanteuses Normani et Lizzo. La premère, lauréate du prix de la meilleure chanson R & B, a électrisé le public avec un show dynamique et des pas de danse énergique en interprétant son dernier single (qui porte bien son nom) Motivation. La seconde a une fois de plus repoussé les limites de l’originalité, avec une performance jugée sacrée et profane (une chorale de gospel et une paire de fesses géante gonflable à l’appui), dans un medley de ses morceaux phares Truth Hurts et Good As Hell.

Where is the sign up sheet for @Normani basketball team? ... asking for a friend! #VMAs pic.twitter.com/4SidKzPK3X — MTV (@MTV) August 27, 2019

Le palmarès des MTV VMA 2019

Clip de l’année : You need to calm down de Taylor Swift

Artiste de l’année : Ariana Grande

Chanson de l’année : Old Town Road de Lil Nas X ft. Billy Cyrus

Artiste à suivre : Billie Eilish

Meilleure collaboration : Señorita de Shawn Mendes et Camilla Cabello

Meilleure chanson pop : Sucker des Jonas Brothers

Meilleure chanson hip-hop : Money de Cardi B

Meilleure chanson R&B : Waves de Normani ft. 6black

Meilleure chanson de K-pop : Boy With Luv de BTS ft. Halsey

Meilleure chanson latino : Con Altura de Rosalia & J Balvin ft. El Guincho

Meilleure chanson rock : High Hopes de Panic ! At The Disco

Meilleure chanson dance : Call You Mine de The Chainsmokers ft. Bebe Rexha

Tube de l’été : Boyfriend de Ariana Grande & Social House

Tube incontournable : Hot Girl Summer de Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign

Meilleur groupe : BTS

Prix Michael Jackson Video Vanguard : Missy Elliott