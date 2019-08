L'actrice Angelina Jolie et son fils Maddox — JPA / AFF / VISUAL Press Agency

22 août 2019

Une série va raconter la rencontre du groupe BTS

Une série consacrée au célèbre groupe de K-Pop BTS va bientôt voir le jour, révèle Entertainment Weekly. Le label du groupe, Big Hit Entertainment, promet de régaler les fans en racontant les années de formation du groupe, mais aussi en faisant apparaître d’autres stars de leur écurie. Voilà qui devrait ravir la BTS Army ! Et pourtant, certains fans sont déjà plongés dans une grande tristesse en apprenant que les membres de BTS ne joueront pas leur propre rôle mais seront incarnés par des acteurs. Allez, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre !

Angelina Jolie, très émue, dit au revoir à son fils Maddox

Emily Ratajkowski a-t-elle vendu la mèche sur sa grossesse ?

Alors que les rumeurs ne cessent d’enfler quant à la potentielle grossesse d’Emily Ratajkowski, la mannequin aurait-elle vendu la mèche ? Ce mercredi, elle a posté un cliché sur Instagram où on peut la voir auprès de son mari, Sebastian Bear-McClard. Et même si le ventre de la top ne montre aucun signe de grossesse, c’est plutôt la description du cliché qui interpelle.

En effet, Emily Ratajkowski a écrit : « Maman et Papa ». De quoi susciter des questions en pagaille chez les fans de la star. Pour l’heure, elle n’a pas fait de commentaire et préfère laisser libre cours aux spéculations !