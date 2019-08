L'actrice Jane Seymour — WENN

Aaah, comment ne pas être nostalgique à la vue de cette photo qui réunit les deux acteurs de la série​ culte Dr Quinn : Femme médecin. Sully et Michaela en ont fait fantasmer plus d’un et plus d’une ! Terminée depuis 1998, la série n’a pas pour autant séparé le couple Jane Seymour-Joe Lando. Il a été réuni le temps d’une photo publiée sur Instagram par l’ancienne James Bond girl.

Régulièrement rediffusée sur M6, la série avait pris ses quartiers sur les télévisions françaises en 1993 (il y a 26 ans déjà !). Elle suivait les aventures d’une femme médecin, incarné par Jane Seymour, dans l’Ouest sauvage américain du XIXe siècle.

Restés très complices depuis, les deux acteurs sont toujours aussi séduisants. Le temps ne semble pas avoir d’influence sur les deux habitants de Colorado Springs. De quoi nous redonner envie de regarder (encore une fois) la fameuse série.