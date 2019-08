Simon Porte Jacquemus et Scott Disick. — Bertrand GUAY / AFP - REX/SIPA

Le Daily Mail est au taquet sur l’info people, mais un peu moins calé sur l’univers de la mode. C’est du moins ce que laisse penser un article publié mardi sur le site du tabloïd britannique et titré « Kourtney Kardashian (…) fait du shopping avec un sosie de [son ex] Scott Disick ».

Or, le « sosie » en question n’est autre que le couturier français Simon Porte Jacquemus, qui, à 29 ans, a déjà créé une marque à son nom et est l’un des jeunes créateurs les plus en vue. Un accompagnateur idéal pour renouveler sa garde-robe, donc.

Je pleure. Ils appellent Jacquemus un sosie de Scott Disick. https://t.co/cIlTg46NlA — Mélody (@melody___t) August 21, 2019

« Scott 2.0 »

Cependant, dans les légendes photos, le quotidien britannique suggère que le duo pourrait être un couple. La journaliste décrit le jeune homme comme un « Scott 2.0 » et se demande si sa ressemblance avec l’ancien compagnon de Kourtney Kardashian prouverait que l’Américaine à « un type » d’hommes.

Hormis la barbe, des cheveux châtains et les yeux clairs, la similitude entre les deux messieurs n’est pourtant pas si frappante. Si Simon Porte Jacquemus tombe sur l’article du Daily Mail, qu’est-il le plus susceptible de mal prendre : ne pas être reconnu ? Ou être comparé à Scott Disick ?